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23 أبريل, 2017   1334

” اللواء التميمي ” يقلد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك رتبته الجديدة

 

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صراحه – محمد المحسن: قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي بمكتبه اليوم، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المقدم , مبارك بن محمد العجمي رتبة ( عقيد ) وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ اللواء التميمي، العقيد العجمي على هذه الترقية ، متمنياً له مزيداً من التوفيق , وحثه على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن.
فيما عبر قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك عن سعادته بهذه الترقية، سائلاً المولى عزوجل أن تكون هذه الترقية دافعاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني لحفظ أمن هذا الوطن.

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