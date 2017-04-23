منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهُجوم على قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني

صراحه – نواف العايد: دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , بشدة , الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني, وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح, واصفاً إياه بالجبان والوحشي .

وأكد الدكتور العثيمين أن الحرب التي بدأتها حكومة أفغانستان على الإرهاب لن تتراجع , مشيداً بجهود الحكومة الأفغانية لتحقيق وحدة الشعب الأفغاني .

وقدّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, التعازي لحكومة وشعب أفغانستان ولأسر الضحايا , مُجدداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الذي يستنكر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع صورهما وأشكالهما.