جامعة القصيم تُطلق برنامجاً توعوياً بمركز أبانات

صراحه – خالد الحسين : أطلقت جامعة القصيم اليوم برنامجها التثقيفي التوعوي بمركز أبانات في ضليع رشيد غرب القصيم 190 كيلو متراً غرب مقر الجامعة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ، التي تؤكد الاهتمام بتنمية المجتمع وتطويره والرفع من كفاءة أدائه لتعزيز مفهوم الإيجابية وغرس القيم الإسلامية لدى الأفراد.

وأوضح المدير التنفيذي للحملة الدكتور أحمد بن إبراهيم التركي أن عدد برامج الحملة تجاوز 150 برنامجا في مجالات متنوعة شملت البرامج الشرعية والفكرية والتربوية والاجتماعية والطبية والتغذوية، ويقدمها حوالي 300 من المتخصصين الأكاديميين في الجامعة , إضافة إلى المعارض التوعوية والبرامج الرياضية والترفيهية, مشيراً إلى أن هذه الحلمة حظيت بمتابعة مستمرة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود صاحب المبادرة لهذه الحملة.

وبين أن أهداف الحملة تتلخص في تعزيز القيم الإسلامية والتطبيق الصحيح لشعائر الإسلام , والإسهام في غرس المفاهيم الإيجابية والانتماء للوطن وخدمته, وحماية النشء من مسالك الغلو والتطرف والأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة , ودعم الترابط الأسري والحياة الزوجية وتنمية المهارات التفاعلية التي تعين على بناء الأسر السوية ورفع الوعي الصحي لدى افراد المجتمع ، كما تهدف إلى إجراء الفحوصات الطبية المختلفة التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة.

وتنطلق حملة أبانات التثقيفية التوعوية بـ 45 برنامجاً للمدارس و44 برنامجاً طبيا و30 برنامجا خاصا بالمساجد و6 برامج زراعية وبيطرية ، إضافة إلى 18 برنامجا تدريبياً و10 استشارات هاتفيه مقسمة على عدد أيام الحملة التي تمتد أسبوعا ، كما يشارك مجموعة فنية إعلامية في بيت المتاهة بمسرحية تراجيدية كوميدية عن أضرار الإدمان الذي خصصت له الجامعة مقرا بجوار مخيم الحملة الرئيس.

وبدأ اليوم الأول للحملة بـ 32 برنامجا شملت البرامج الطبية بمشاركة عدد من الأطباء في عيادات التمريض وطب الأسرة والباطنية والجراحة العامة وطب الأطفال والجلدية وأنف وأذن وحنجرة والفحص المخبري وبرنامج العيادات العلاجية للأسنان والفحص الإكلينيكي للبصر وركن الاستشارات التغذوية ، إضافة للبرامج المدرسية والمحاضرات والعروض الفنية والتوعوية والوقائية .

وعلى ذات الصعيد تنطلق برامج الحملة في المركز الحضاري في دورات عن تنمية الكفايات المهنية الحديثة وأخلاقيات المنة والإصلاح الأسري وبرنامجاً عن آلية القبول وطبيعة المرحلة , وتنطلق مساءاً برامج المساجد في عدد من المحاضرات والدروس القصيرة في مساجد أبانات ابتداء من الساعة الرابعة مساء من عصر اليوم الأول إضافة لفتح الخط الساخن للاستشارات الهاتفية بذات التوقيت للفتاوى الشرعية والاستشارات الأسرية.