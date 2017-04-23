مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 110 أطنان من التمور وطنين من الملابس الشتوية لنازحي الجوف

صراحه – واس: قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 110 أطنان من التمور، وطنين من الملابس الشتوية لنازحي الجوف على الشريط الممتد في صحراء الربع الخالي.

ومن المقرر أن يستهدف التوزيع الأسر الأشد فقرًا والمتضررة من النزوح.

وعبر النازحون عن سعادتهم بوصول هذه المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدين أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الوحيد الذي تدخل لمساعدتهم.

يذكر أن النازحين قد تعرضت مخيماتهم للانهيار جراء هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.