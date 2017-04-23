اتحاد القدم: قبول استقالة مدير إدارة الاحتراف طارق التويجري

صراحه – فيصل القحطاني:عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأحد في الرياض وبرئاسة رئيس الاتحاد عادل عزت، وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وفي بداية الاجتماع اطلع رئيس الاتحاد والأعضاء على نتائج الاجتماعات مع رؤساء وممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية. وقدم حمد الصنيع تقريراً مفصلاً حول مشاركة منتخبنا الوطني لدرجة الشباب في كأس العالم 2017 التي ستقام في كوريا الجنوبية، واعتمد المجلس المكافآت المالية للمنتخب. واعتمد المجلس مكافآت الموسم الماضي والحالي لبطولة المملكة لكرة القدم للصالات. وقرر المجلس خلال اجتماعه اعتماد لائحة جديدة لرسوم غرفة فض المنازعات.

ووافق مجلس الإدارة على الاستقالة التي تقدم بها مدير إدارة الاحتراف م. طارق التويجري، وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد شكرهم وتقديرهم لما قدمه من عمل خلال الفترة الماضية.

وتم بالإجماع الموافقة على تكليف عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة إدارة عمليات كرة القدم د. خالد بن مقرن مديراً لإدارة الاحتراف حتى نهاية الموسم.. المطلع على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بقضية اللاعبين محمد العويس وعوض خميس، على أن تصدر القرارات قبل نهاية الأسبوع الجاري.