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23 أبريل, 2017   2990

كأس إنجلترا : ارسنال يتأهل إلى النهائي بعد فوزه على مانشستر سيتي

 

2017-04-23_191622

صراحة – خالد الحسين :حق فريق ارسنال بجاره تشلسي إلى نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف اليوم في لندن ضمن الدور نصف النهائي .
ويدين ارسنال ببلوغه النهائي للمرة العشرين في تاريخه المتوج بـ12 لقبا إلى التشيلي اليكسيس سانشيس الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 100 من المباراة التي افتتح فيها سيتي التسجيل في الدقيقة 62 عبر الأرجنتيني سيرخيو اغويرو، قبل أن يعادل الإسباني ناتشو مونريال في الدقيقة 71 .
وبذلك يواجه ارسنال فريق تشلسي الذي بلغ أمس النهائي بعد فوزه على فريق توتنهام 4-2 ، ويقام النهائي الـ136 للمسابقة الكروية في 27 مايو على ملعب “ويمبلي” .

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