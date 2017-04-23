الصين تحض على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

صراحة-وكالات:دعا وزير الخارجية الصيني الأحد إلى نزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية وسط تصاعد التوتر بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقال وانغ يي للصحافيين في اثينا بعد لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس كوتسياس إن “الصين تدعم بحزم نزع الأسلحة النووية من المنطقة باسم الاستقرار والسلام”.

وأضاف “قد لا نملك مفتاح الحل في هذه المسألة (…) ولكننا سعداء بأن مزيدا من الأطراف يوافقون على وجهة نظرنا”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حض بكين على ممارسة مزيد من الضغط على بيونغ يانغ لوقف برامجها النووية والصاروخية.

وحذر نائب ترامب، مايك بنس، خلال جولة في المنطقة الأسبوع الماضي من أن “جميع الخيارات مطروحة” في التعاطي مع طموحات كوريا الشمالية النووية فيما تتزايد المخاوف من أنها قد تكون تستعد لتجربة نووية جديدة.

وتسعى بيونغ يانغ الى صناعة صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على نقل رأس نووي يصل إلى القارة الاميركية.

وصعدت كوريا الشمالية خطابها في الاسابيع الاخيرة متوعدة باستهداف حلفاء اقليميين للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.