جابرييل : ألمانيا ستواصل دعوة إسرائيل لحل الدولتين

صراحة – رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل يوم الأحد إن العلاقات العميقة و”المتينة” بين ألمانيا وإسرائيل هي جزء من الهوية الوطنية لألمانيا وركائز سياستها الخارجية لكن برلين ستواصل الدعوة إلى تنفيذ حل الدولتين.

وقال جابرييل في بيان قبيل سفره إلى المنطقة “فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط تضامننا مع إسرائيل يعني أيضا العمل على ضمان أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب بكرامة وسلام.”

وأضاف “وحده حل الدولتين سيكون مستديما.”

تأتي زيارة جابرييل، وهي الأولى منذ توليه منصب وزير الخارجية في يناير كانون الثاني، في ظل قلق ألمانيا بشأن أنشطة البناء الاستيطاني الإسرائيلية التي تسببت في تدهور العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ أعوام.

وقال مارتن شيفر المتحدث باسم جابرييل للصحفيين يوم الجمعة إن الوزير سيزور نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة يوم الاثنين وسيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال شيفر “لا نعتقد أن الوضع الراهن سيستمر ولذلك سنخبر شركاءنا في رام الله والقدس وتل أبيب أننا نعتقد أن من الضروري القيام بمحاولة أخرى لإحياء المحادثات والمفاوضات في إطار عملية الشرق الأوسط.”

وقال نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني للإذاعة الألمانية يوم الأحد إن عدم تحقيق تقدم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل تهديدا لإسرائيل على الأمد الطويل