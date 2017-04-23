مقتل 6 جنود في انفجار قنبلة على الطريق في بلاد بنط بالصومال

(صراحة – رويترز) – قال مسؤول عسكري لرويترز إن مركبة عسكرية اصطدمت بقنبلة مزروعة على طريق في منطقة بلاد بنط التي تتمتع بحكم شبه ذاتي يوم الأحد مما أسفر عن مقتل ستة جنود على الأقل وإصابة ثمانية آخرين.

وأعلنت حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم الذي وقع على مشارف مدينة بوصاصو الساحلية.

وتقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وتريد أن تحكم البلاد وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتريد أيضا طرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي (أميصوم) من الصومال والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في البلاد.

وقال الرائد محمد إبراهيم بجيش بلاد بنط لرويترز إن مركبة الجيش اصطدمت بقنبلة مزروعة على الطريق يوم الأحد وقتل ستة جنود وأصيب ثمانية آخرون مضيفا أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب لرويترز إن الحركة نفذت الهجوم وإن بعض القوات قتلت في حين أصيب آخرون