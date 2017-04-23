وزير الخدمة المدنية المكلف : صدور الأوامر الملكية يمثل سعي القيادة الرشيدة لرفاهية المواطن

صراحه – واس:وجه معالي وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد باسمه ونيابة عن موظفي الدولة شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) والقيادة الرشيدة وذلك عقب صدور الاوامر الملكية الكريمة بإعادة العلاوات والبدلات والمزايا المالية، مؤكداً معاليه أن صدور تلك الأوامر الملكية جاءت انطلاقاً من حرص القيادة الرشيده -أيدها الله- على تلمس حاجات المواطنين ومراعاتها عند اتخاذ القرار وذلك ما تمثل في إعادة صرف جميع العلاوات والبدلات والمزايا لمنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين وصرف مرتبين لجنودنا البواسل المشاركين في عمليتي الحزم وإعادة الامل بعد ان أثمرت الإصلاحات السابقة وجنيت ثمارها من خلال انتعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة منها بعد أن تجاوزت الدولة مرحلة انخفاض أسعار النفط والاعتبارات التي حتمت على اتخاذ تلك القرارات من أجل كفاءة الإنفاق وترتيب الأولويات.

وأضاف معاليه أن تلك القرارات تمثل بشكل واضح وجلي حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على جعل التنمية ورفاهية المواطن نصب عينيها وذلك ما تسعى اليه من خلال السياسات العامة التي تنتهجها دائماً من اجل تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور والنماء بالشكل الذي لا يوثر على توفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي في مسار متوازي مع استشراف المستقبل للأجيال القادمة وتحقيق الأمان المستقبلي لها وذلك على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي بدوام التقدم والاستقرار تحت ظل قيادتنا الرشيدة، حاثا معاليه موظفي الدولة بأن يبذلوا ما يحقق طموحات القيادة الرشيدة في الأداء المتميز والحرص على تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه وذلك مع ما يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في لقاءاته وتوجيهاته لمسؤولي الدولة.