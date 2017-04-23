بنك التنمية الاجتماعية يبرم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز بناء الأسر المنتجة – جنى

صراحه – نواف العايد:وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة سليمان بن عبدالله الراجحي للتمويل التنموي (مركز بناء الأسر المنتجة – جنى) ، الأحد الموافق 26/07/1438هــ في المقر الرئيسي للبنك بمدينة الرياض.

وقد وقع الاتفاقية من جانب البنك سعادة مدير عام البنك الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، ومن جانب المؤسسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي ، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين .

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من بنك التنمية الاجتماعية على دعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة والصناعات اليدوية والحرفية بالمملكة العربية السعودية ، وتلمس ما يحتاجونه من خدمات دعم وتمويل ورعاية ، بالإضافة إلى أن مركز بناء الأسر المنتجة(جنى) ، يعتبر من التجارب المحلية الناجحة في مجال ترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس من خلال تقديم خدمات متعددة منها الإقراض متناهي الصغر والرعاية ، وقد تم الاتفاق على أن تغطي خدمات الاتفاقية الفئات المستهدفة من المواطنين المنطبقة عليهم شروط الاستفادة في حدود النطاق الجغرافي لمركز جنى والمنتشر في مناطق المملكة ( عرعر ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الدمام ، الخبر ، الرياض ، جازان ، جدة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، أبها ، ينبع ، الباحة ، الأحساء ، تبوك ).

وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية محفظة خاصة لتمويل المشاريع بموجب هذه الاتفاقية مبلغاً وقدرة ثلاثمائة مليون ريال (300,000,000) ريال.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قد قام مؤخراً بإبرام عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بهدف دعم وتمويل ورعاية المشاريع الناشئة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة .