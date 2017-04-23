بلدية صفوى تضبط 3678 كيلوجرام مواد غذائية فاسدة بالمحلات

صراحة – نواف العايد : اطلقت بلدية صفوى حملة تفتيشية ميدانية على المحلات والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وقال رئيس بلدية صفوى المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي ان الحملات التفتيشية شملت زيارة 580 محلا ومنشأة غذائية خلال الاشهر الستة الماضية، مشيرا الى ان الحملات التفتيشية شملت 850 محلا وأسفرت عن اغلاق 18 محلات، وانذار 308 محلا، وفرض غرامات مالية بلغت 120200 ريال، وإتلاف 3678 كيلوجرام من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. مشيرا الى قيام البلدية بإصدار 309 رخص مهنية جديدة وتجديد ونقل ملكية.

وأوضح المهندس المقهوي أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيدا بالفرق الرقابية على الجهود التي تبذلها من اجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الاسواق والمحلات.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية صفوى في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.