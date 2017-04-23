الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشّن برنامج تحصين الشباب

صراحة – خالد الحسين : دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, البرنامج الذي تنظمه إدارة الأمن الفكري بالمسجد الحرام بعنوان (تحصين الشباب من كل ما يخالف الوسطية ولا يحقق الأمن الفكري).

وأكد الدكتور السديس حرص الرئاسة على تحصين الشباب من كل ما يخالف الوسطية ولا يحقق الأمن الفكري , مبيناً أن إدارة الأمن الفكري لها أهمية بالغة في نشر الحقيقة ونبذ التطرف بكل أطيافه, ونشر هدايات الإسلام وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة المطهرة.

واختتم معاليه كلمته بشكر الله عز وجل ثم ولاة الأمر على ما يقدمونه للحرمين الشريفين وقاصديهما من فائق العناية وجليل الرعاية، والقائمين على هذه الورشة المباركة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن الفكري إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي أن البرنامج يهدف إلى إعداد برامج تحصينية لمنسوبي الرئاسة وقاصدي بيت الله الحرام، والقاء الدروس العلمية والتوجيهية، وتعزيز مفهوم الوسطية والإعتدال، وإستضافة النخب العلمية وأنشاء منصة إلكترونية خاصة بالبرنامج.