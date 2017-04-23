مليشيا الحوثي تحتجز قافلة مساعدات كانت في طريقها لإغاثة محافظة تعز

صراحة – واس : قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح إن مليشيا الحوثي وصالح احتجزوا قافلة تضم أكثر من مئتي شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية كانت في طريقها إلى محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.

وأدان الوزير اليمني محاصرة الحوثيين لمدينة تعز، ونهبهم للمعونات والمساعدات الإغاثية المخصصة للمحافظة، وحملهم مسؤولية تردي الأوضاع الانسانية في المحافظات المحاصرة .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرقيب فتح قوله إن استمرار المليشيات الانقلابية في احتجاز قوافل الإغاثة واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقة المنظمات الدولية يسهم كثيرا في تردي الأوضاع الإنسانية وينذر بكارثة إنسانية في المحافظات المحاصرة والخاضعة لسيطرتها.

وأضاف :” أن الحكومة اليمنية سبق أن طالبت المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن باختيار طرق بديلة لإيصال المساعدات للمحافظات المحررة تفاديا لأعمال الحجز والاختطاف التي تقوم بها قوات الحوثي وصالح.

وطالب الوزير اليمني منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بإدانة تصرفات مليشيا الحوثي والوقوف أمامها بكل حزم وقوة، كما دعاه للضغط عليها لكي تفرج عن تلك المساعدات.