ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية

صراحة – وكالات : أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها معلنة انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، الأحد 23 أبريل، على مستوى فرنسا.

وستتعرف فرنسا عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش) على هوية المرشحين الاثنين الفائزين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية واللذين سيخوضان الجولة الثانية في 7 مايو/أيار المقبل.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون ولوبان انتقلا إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأفادت النتائج الأولية بأن إيمانويل ماكرون، مرشح الوسط في الانتخابات الفرنسية، تحصّل على 23.7% فيما تحصلت مرشحة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان على 21.7% من الأصوات.

هذا وأقر بونوا هامون مرشح الحزب الاشتراكي بالهزيمة، داعيا الفرنسيين للتصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.