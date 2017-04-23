مقتل 10 اشخاص وإصابة آخرين من الأمن العراقي بهجوم لـ”داعش”

صراحة – وكالات : أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية بمقتل 10 عناصر من قوات الأمن وإصابة 20 آخرين بهجوم اليوم الأحد لـ”داعش” شرق قضاء الرطبة القريب من الحدود مع سوريا.

وقال المصدر في حديث لـ “السومرية نيوز” إن “رتلا للقوات الأمنية تعرض، مساء اليوم، لهجوم من عناصر داعش في منطقة الصكار شرق الرطبة، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 20 آخرين بجروح”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “الهجوم استهدف عجلات تنقل منتسبين مجازين”.

وكانت خلية الإعلام الحربي العراقية أعلنت، اليوم الأحد، عن مقتل 35 إرهابيا وتدمير مخزن أعتدة ومضافتين بعمليات عسكرية غربي محافظة الأنبار.