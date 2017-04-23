مكتبة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى “شغف” في موسمه الثالث

صراحة – واس : نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بفرعها النسائي اليوم، ملتقى “شغف” في موسمه الثالث تحت شعار ” عندما يكون الكتاب ملهماً ” ضمن مشاركتها هذا العام في الاحتفال باليوم العالمي للكاتب وحقوق المؤلف ، ويستمر أربعة أيام بفرع المكتبة في خريص.

وجرى خلال الملتقى الاحتفال بإتمام مناقشة 200 كتاباً في ملتقى كتاب الشهر , إضافة إلى مناقشة كتاب ” أنا حركت قطعة الجبن الخاصة بك ” لديباك مالهوترا ،تقديم موضي المقرن.

وقدم الملتقى عددا من ورش العمل واللقاءات والمحاضرات ,إضافة إلى معرض مصاحب يضم أركاناً متنوعة منها فريق التزام، نادي القراءة، أصدقاء القراءة، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ، متجر ورقات،upscale, مقهى القراءة ، مكتبة القارئ الصغير، رواق : المنصة العربية للتعليم المفتوح، نادي كتاب الطفل، كتبجي، سلة القراءة .