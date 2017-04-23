اندلاع تظاهرات بباريس عقب انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات

صراحة – وكالات : على خلفية انتهاء عملية التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، تشهد العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حاولت الشرطة تفريقها باستخدام القوة، مما أدى إلى وقوع اشتباكات.

وتجري التظاهرات، التي أطلق عليها اسم “ليلة المتاريس”، في ساحة باستيليا وسط العاصمة، واستخدم عناصر الشرطة، حسب التقارير الإعلامية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.

وأصيبت مراسلة قناة “RT”، شارلوت دوبينسكي، بجروح طفيفة خلال تغطيتها سير التظاهرات، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

كما أدت الاشتباكات إلى سقوط عدد من الجرحى بين المحتجين.

وانطلقت الاحتجاجات بعد دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات، التي فاز فيها، حسب النتائج الأولية، المرشح من حركة “إلى الأمام”، إيمانويل ماكرون، فيما احتلت مارين لوبان، المرشحة من “الجبهة الوطنية”، المركز الثاني، ليتأهل الاثنان إلى المرحلة الثانية التي ستجري يوم 07/05/2017.

ومن المتوقع أن الاحتجاجات ستطال 13 مدينة فرنسية.