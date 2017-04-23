وكيل وزارة التعليم يدشّن مبادرة التحول الرقمي لدعم الطالب والمعلم

صراحة – الرياض : دشّن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي اليوم, اللقاء التعريفي بمبادرة التحول نحو التعلم الرقمي لدعم الطالب والمعلم, بحضور عدد من القيادات التعليمية وقادة وقائدات المدارس, وذلك بقاعة ٢٠٣٠ بإدارة التخطيط.

وأوضح الحارثي أن مشروع التحول الرقمي يعتبر نقطة تحول هامة في تغيير أنماط وطرق التدريس التي تنتهجها الوزارة بقيادة ومتابعة شخصية من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مشيرا إلى أن قادة وقائدات المدارس يلعبون دورا هاما في إنجاح مثل هذه المبادرات النوعية لتطوير التعليم.

وأفاد أن المشروع سيساعد المعلم في تنويع طرق التدريس لتسهيل العملية التعليمية , مؤكدا أنه لن يكون بديلا عن الكتاب المدرسي وإنما لتدعيمه ولفك ارتباط التدريس بوصول الكتاب المدرسي للطلاب ولتيسير تحديث المناهج إلكترونيا , معولا أن يحدث المشروع نقلة تعليمية مميزة .

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي إلى أن بوابة المستقبل الإلكترونية من شأنها التحول لكافة العاملين في الميدان التعليمي نظرا لكون الطالب بات يتعامل مع التقنية الإلكترونية وللتسهيل على المعلم وقائد المدرسة سعت وزارة التعليم لتقديم الدعم للمعلم والمعلمة لزيادة فاعلية العملية التعليمية ولإضفاء نوع من المتعة التعليمية للطالب والطالبة ولزيادة التفاعل داخل الصف ولزيادة التفاعل كذلك بين الأسرة والمدرسة، مضيفا أن المشروع سيطبق في ثلاث مناطق تعليمية وهي الرياض – جدة – الدمام و بعدها ستتم مقارنة النتائج في المناطق الثلاث بواقع ٥٠ مدرسة في كل منطقة تعليمية كتطبيق أولي وفِي المرحلة الثانية سيتم تطبيق المشروع في ١٥٠٠ مدرسة فيما سيتم تطبيقه على باقي المدارس مع بداية العام بعد القادم.

وشهد اللقاء تقديم فريق العمل في البرنامج بشركة تطوير نبذة عن نظام التعلم الإلكتروني “من حيث إطلاق البرنامج وتنفيذ خططه وعدد المدارس التي سيتم تطبيق المشروع فيها والبرامج التدريبية والتحفيزية وتجهيز المدارس بالإنترنت عالي السرعة والدعم الفني.

كما قدم عدد من المتخصصين في نظام التحول الإلكتروني عروضا مرئيّة اشتملت على نبذة تقديمية عن نظام ” كلاسيرا “, بالإضافة إلى خطة تنفيذ مشروع التحول الرقمي .