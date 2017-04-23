انطلاق الدورة الـ22 للمعرض السعودى الدولي للمأكولات والفنادق بجدة

صراحة – واس : افتتح مدير عام الهيئة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمرى اليوم فعاليات الدورة الـ22 للمعرض السعودى الدولي للمأكولات والفنادق والضيافة 2017 الذي يقام على مدى 4 أيام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

واطلع العمرى خلال جولته في المعرض على الجديد الذي تقدّمه الشركات العارضة هذا العام، وعلى تأثير الابتكار العالمي في المشهد الراهن للقطاع الذي يسعى جاهداً لتلبية التحولات الهائلة في التفضيلات والعادات الغذائية للمستهلكين، حيث يكشف المعرض عن مجموعة واسعة من المفاهيم والمنتجات الجديدة التي تشهد تطوراً لافتاً في قطاع الأغذية والضيافة العالمي.

وأوضح العمري في تصريح له عقب الجولة أن للتصنيع الغذائي ولوسائل الضيافة مساهمة فعالة في رفع مؤشر التجارة والسياحة، مشيراً إلى أن قطاعي التجارة والسياحة سوف يساهمان في أهداف رؤية 2030 .

وقال ” لقد شهدنا في السنوات الأخيرة نمو قطاعي السياحة والضيافة، وكان هذا النمو مدفوعاً بالاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة العامة للسياحة والآثار لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2030 “.

ويستضيف المعرض الذي يمتد على مساحة أكثر من 3500 متر مربع ويشارك به أكثر من 300 عارض من 14 دولة وأكثر من 30 طاهياً من مختلف فنادق محافظة جدة يتنافسون للحصول على جوائز “مسابقة جدة المفتوحة للطهى وفنون تزيين المائدة” وتم عرض مسابقات حيّة أمام الزوّار ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 10 ألف زائر من ذوي الاختصاص والمهنيين.