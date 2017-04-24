توقعات بفوز ماكرون بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية

صراحة – وكالات : أشار استطلاعان للرأي أجريا يوم الأحد إلى أن من المتوقع فوز المرشح المنتمي لتيار الوسط إيمانويل ماكرون بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من مايو أيار وذلك بعد أن أظهرت التوقعات الأولية تأهله لخوضها بالإضافة إلى الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة هاريس إنترأكتيف لحساب محطة إم6 التلفزيونية أن 64 في المئة ممن استطلعت آراؤهم سيصوتون لوزير الاقتصاد السابق بينما يتوقع أن يعطي 36 في المئة أصواتهم لليمينية لوبان.

في الوقت نفسه توقع استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس سوبرا ستيريا لحساب تلفزيون فرنسا فوز ماكرون بنسبة 62 في المئة من الأصوات مقابل حصول لوبان على 38 في المئة.