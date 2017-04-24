“السعودية للكهرباء” تنظم يومًا ترفيهيًا لمرضى الزهايمر وذويهم بالرياض

صراحة – الرياض : استضاف نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض مرضى الزهايمر من ذوي المراحل الأولى والمتوسطة، مع ذويهم ومقدمي الرعاية لهم في يوم ترفيهي اجتماعي حافل حيث قدمت لهم الفقرات والمسابقات الترفيهية والتي لاقت استحسان الحضور من مقدمي الرعاية وأسر المرضى.

جاء ذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع الجمعية الخيرية لمرضى الزهايمر.

ومن جانب آخر عبّر حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة عن سعادته باستضافة تلك الفئة الغالية من المجتمع بنادي الشركة، وتقديم البرامج الترفيهية لهم بهدف الترويح عنهم، وإدماجهم مع فئات المجتمع لإخراجهم من دائرة العزلة التي يعيشها بعضهم، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى إقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية بمنشآتها في مختلف مدن المملكة نظرًا لأهميتها وتماشيها مع أهداف الشركة ومبادراتها في المسؤولية الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، أشاد ذوو مرضى الزهايمر ومنسوبو الجمعية بحسن استقبال الشركة السعودية للكهرباء وضيافتها لهم، وتذليل كل الصعوبات في سبيل خدمتهم، وتوفير البرامج الترفيهية، وتقديم عددٍ من الفعاليات التي لاقت قبول المرضى وحظيت بتفاعلهم معها طوال فترة وجودهم بالنادي.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ترعى وتدعم كل البرامج المجتمعية والصحية والبيئة التي تهدف إلى توعية المجتمع وتدعم فئاته وجهود الارتقاء بتلك الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ بالإضافة إلى دعمها اللامحدود للمؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والذي يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل لمستفيديها.

ومن جانب آخر، عبّرت نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن عن شكرها وتقديرها نيابة عن كل مجلس إدارة الجمعية لهذا الدعم والإيمان بهذه الرسالة الإنسانية الاجتماعية التي لاقت تجاوبًا كبيرًا من الشركة السعودية للكهرباء وقدمت جميع وسائل الدعم والتسهيلات لعددٍ من الإجراءات لاستضافة هذا البرنامج على أرضهم تفاعلاً منهم مع كبار السن من مرضى الزهايمر وذلك ليس بمستغرب على الشركة السعودية للكهرباء.

