مقتل 30 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالمخدرات بالمكسيك

صراحة – وكالات : قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا خلال مطلع الأسبوع في المكسيك وسط تزايد العنف المنتشر بين عصابات المخدرات والذي أدى إلى ارتفاع معدلات القتل إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ 2011.

وقال مسؤولون محليون في ولاية سينالوا إن عشرة أشخاص قتلوا في حوادث مختلفة خلال الساعات الأولى من يوم الأحد.

وزادت المعارك بين العصابات في المنطقة في أعقاب اعتقال زعيم عصابة المخدرات في سينالوا خواكين “إل تشابو” جوزمان والذي تم تسليمه في يناير كانون الثاني إلى الولايات المتحدة.

وقتل تسعة أشخاص في ما قال مدعون يوم الأحد إنه تبادل لإطلاق النار بين عصابات مخدرات متناحرة في ولاية ميتشواكان الجبلية المطلة على الساحل الغربي للمكسيك.

وقال مسؤولون محليون إن السلطات عثرت على خمس جثث في مواقع مختلفة في أنحاء ولاية جيريرو يوم الأحد وعثرت على ست جثث في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك.

وارتفعت وتيرة العنف إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ 2011. وتشير بيانات الحكومة إلى أن شهد مارس آذار تسجيل 2020 حالة قتل وهو الأعلى من أي شهر منذ يونيو حزيران 2011.

ويواجه الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو انتقادا متزايدا بشأن تعامله مع زيادة وتيرة إراقة الدماء.

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