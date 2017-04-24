السديس يدشن برنامج إمام بإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالوكالة

صراحة – مكة المكرمة : دشن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج إمام بإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان والمشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب .

وأوضح مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالوكالة الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي أن البرنامج يهدف إلى زيارة أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد النبوي الشريف لمناطق المملكة وجوامع منطقة المدينة المنورة لتحقيق الوسطية وتعزيز الأمن الفكري بالإضافة إلى برنامج رسائل أصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي الشريف لجنودنا المرابطين.

وشكر الرحيلي معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توجيهات في إقامة مثل هذه البرامج التي تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعام أجمع .