أمانة ملتقى مكة الثقافي تُعلن انتهاء فترة تسجيل المبادرات الفردية

صراحة – مكة : أنهت أمانة ملتقى مكة الثقافي أمس الأول, تسجيل المبادرات الفردية عقب انتهاء المدة المحددة لاستقبال المشاركات, والموافقة على 100 مبادرة فردية, وترشيح 64 مبادرة من جهات حكومية وخاصة , في حين بدأت 146 مبادرة المنافسة على جوائز الملتقى للمبادرات الإبداعية المؤسساتية والفردية .

وفي ذات الشأن, اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في وقت سابق 7 جوائز في 3 فروع لملتقى مكة الثقافي تتنافس عليها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المشاركين بمبادرات إبداعية في الملتقى بعنوان “كيف نكون قدوة؟”, على أن يتم تسليمها للفائزين خلال الحفل الختامي المُزمع إقامته في شهر شعبان المقبل .

وأوضحت أمانة الملتقى, أن عمليات التسجيل سارت خلال الأسابيع الماضية بشكل جيد , من خلال وضع طريقين لترشيح المبادرات للمنافسة على الجوائز على أن تقوم كل جهة حكومية أو خاصة أو من الافراد بترشيح مبادرة واحدة فقط , للدخول ضمن المنافسة على جوائز الفرع الذي تندرج تحته, وأن ترشح الجهة نفسها المشاركة أو من خلال الأمانة العامة لتنمية قطاع الشباب بإمارة منطقة مكة المكرمة ” ثروة ” .

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي الذي يشرف على تنفيذ 238 مبادرة حكومية وخاصة قدّمتها 64 جهة حتى الآن في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة أطلق مؤخراً رابطاً خاصاً على موقعه الإلكتروني لاستقبال وتسجيل مبادرات الأفراد التي يرغبون المشاركة بها والتنافس للحصول على جوائز الملتقى التي خُصصت للأعمال الفردية الابداعية , وتندرج وتنسجم مع شعار الملتقى كيف نكون قدوة , وكذلك أتاح للجهات المؤسساتية ترشيح مبادراتها المؤهلة للمنافسة على جوائز الملتقى .