الحكومة اليمنية تعمل على تأمين الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف في عدن

صراحة – واس : أكدت المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن ، أن الحكومة والمؤسسة العامة للكهرباء تبذلان الجهود كافة من أجل تخفيف معاناة المواطنين خلال فصل الصيف في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ، إن الحكومة نفذت مشروع محطة تنتج 60 ميجاوات وستدخل الخدمة في العاشر من شهر مايو المقبل.

وأضاف إن الحكومة تكفلت بتوفير الوقود الشهري لمحطات التوليد وهي 30 ألف طن من الديزل و24 ألف طن من المازوت، وأنزلت مناقصة 100 ميجاوات، وتم إرساء المناقصة على الشركات الفائزة وتم توقيع العقد مع إحدى هذه الشركات السبت الماضي ، وسيتم التوقيع مع الشركة الأخرى خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت 31 مليون دولار لإعادة تأهيل محطة الحسوة ، وسيتم الانتهاء من مسودة العقد مع الشركة الأوكرانية.