بالشراكة بين “العمل والتنمية الاجتماعية” و”الصحة”.. إبرام عقود توظيف مبتدئه منتهية بالتوظيف مع 6643 شاباً وفتاة من حملة الدبلوم الصحي​

صراحة-الرياض:انطلاقاً من التشاركية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنظومة الصحة، لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، أبرمت عقود توظيف مبتدئة بالتدريب مع 6643 شاباً وفتاة من أصل 21 ألف من حملة الدبلوم الصحي سيتم اعادة تأهيلهم للعمل بالقطاع الصحي خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك ضمن برنامج التوطين الموجه للقطاع الصحي.

وفي نفس السياق تم توقيع عقود التوظيف المبتدئة بالتدريب لـ 310 فتاة في مسار التعقيم من اصل 28800 من خريجات كليات العلوم تم الاتفاق بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ومنظومة الصحة.

وعملاً بالتشاركية بين الجهتين، فقد تم موخراً تدشين البوابة الخاصة للتسجيل في كليات التميز للمرشحين في برنامج تدريب الدبلومات الصحية، وذلك من خلال الدخول على الرابط http://ic.edu.sa/hrdf/pages/default.aspx.

ويهدف البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، الذي يستمر لمدة سنة كاملة، إلى تأهيل خريجي الدبلومات الصحية في عدد من التخصصات الصحية للعمل بالمستشفيات، بعد إنهاء المرشح للبرنامج بنجاح.

ويتوزع البرنامج التدريبي بين التدريب النظري لدى كليات التدريب العالمية، والتدريب العملي في مرافق وزارة الصحة، بدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.