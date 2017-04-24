برامج تعليمية متنوعة يطلقها المركز السعودي للتعليم والتدريب للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:يستمر المركز السعودي للتعليم والتدريب في تقديم دوراته التعليمية والتدريبية بحيث يشتمل التدريب على عدة مجالات تعليمية ومهنيه ضمن البرامج التعليمية التي تطلقها الحملة الوطنية السعودية “شقيقي بالعلم نعمرها ” و”شقيقي مستقبلك بيدك” والهادفان إلى تطوير المهارات الحياتية للطلبة السوريين ليبلغ الإجمالي لعدد الطلبة المسجلين خلال الدورة التاسعة أكثر من (120) طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

ويقدم المركز السعودي للتعليم والتدريب محاضرات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات الطلبة بمجموعة من الدورات في الحاسب الآلي والعلوم الأساسية واللغة العربية والرياضيات والتثقيف الصحي, إضافة إلى دورات الخياطة وصناعة الملابس وتعليم النسيج والفنون والأعمال اليدوية والخزفية، كما يقدم المطبخ السعودي في المركز محاضراته العملية للعديد من اللاجئات السوريات في مهارات الطهي وحفظ وتخزين الأطعمة.

وأوضح المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن مخرجات التعليم والتدريب للمركز امتازت بالمستوى المتقدم حيث يحصل الخريج على فرص عمل مع المنظمات العاملة داخل مخيم الزعتري لما يتمتع به من مهارات في البرامج المقدمة لهم، ويخضع الطلاب السوريين للامتحانات التحريرية والعملية التي يتم على أساسها تخريجهم من المركز ، مؤكداً أن الحملة تواكب احتياجات اللاجئين السوريين عبر تقديم برامج إغاثية لمختلف مناحي الحياة.