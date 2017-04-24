حالة الطقس : استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

صراحة-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، حائل، ا لقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة, وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.