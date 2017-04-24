النفط يعوض بعض خسائره لكن السوق تظل تحت ضغوط

صراحة-وكالات:عوضت أسعار النفط يوم الاثنين بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي مدفوعة بتوقعات بأن تمدد أوبك اتفاق خفض الإنتاج ليسري في عام 2017 بالكامل لكن الزيادة المستمرة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.64 في المئة إلى 49.84 دولار للبرميل لكنها تظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه يوم الجمعة.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا أو 0.67 في المئة إلى 52.31 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط كثيرا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع إمدادات الخام رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني لدعم السوق.

وأضافت الشركات الأمريكية منصات حفر نفطية للأسبوع الرابع عشر على التوالي ليصل عددها إلى 688 منصة حفر، مواصلة موجة تعاف مستمرة منذ 11 شهرا من المتوقع أن تعزز إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في مايو أيار ليسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين.

وقال مصدر إن لجنة شكلتها أوبك ومنتجون آخرون أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج ستة أشهر أخرى بعد يونيو حزيران سعيا للحيلولة دون حدوث انخفاض جديد في الأسعار