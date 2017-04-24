حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة تهريب 926000 قرص إمفيتامين و 3.968 كيلوجرامات من مادة الأفيون المخدر

صراحة-الرياض:رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود أمس، قارب عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك ومحاولته تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي, أنه جرى تطبيق خطة الإغلاق واعتراض القارب حتى تمت محاصرته، وأثناء ذلك قام أحد مستقليه بإلقاء عدد من الأكياس وجالون بلاستيك كانت على متن القارب في البحر بينما قام الآخر بالنزول للبحر والغوص تحت الماء محاولا الوصول للشاطئ لإيصال بعضا مما كان بحوزتهم من مواد مخدرة للساحل السعودي.

وأضاف: أنه تم – بحمد الله – القبض عليهما وعددهما شخصين من الجنسية المصرية، كما تمت المباشرة في استخراج الأكياس والجالون من البحر، التي اتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتوائها على ما مجموعة 926000 قرص إمفيتامين “كبتاجون” و “3.968” من مادة الأفيون المخدر.

وأكد العقيد الحربي أن حدود المملكة ستكون – بعون الله وتوفيقه – سداً منيعاً لكل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعهن وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد ومباشرة أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل معها بما يقتضيه الموقف.