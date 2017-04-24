التدريب التقني : تأهيل 1741 سعودي وسعودية في برنامج ” أُتقن “

صراحة-الرياض:أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل 1741 سعودي وسعودية الأسبوع الماضي، وذلك من خلال برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” المُنفذ في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي, أن البرنامج انطلق الأسبوع الماضي في مرحلته الأولى في مجالات تقنية نوعية للرجال والنساء، حيث بلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية 614 متدرباً, وبلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ صيانة السيارات 355 متدرباً و 174 متدرباً في مبادئ التبريد والتكييف, أما بالنسبة للنساء فقد بلغ عدد متدربات تخصص مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 324 متدربة, وبلغ عدد المتدربات في تخصص مبادئ التجميل وتصفيف الشعر 274 متدربة, وقد تمّ منح جميع المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, قد بدأت في استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج “أتقن” منذ مطلع شهر رجب الجاري من خلال موقعها الالكتروني وما زال التسجيل مستمراً, ويشمل البرنامج عدة تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية، لتمكينهم من امتلاك مبادئ المهن التي سيتم التدريب عليها، لأداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، وذلك بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام, وذلك خلال الفترة المسائية للتسهيل على المواطنين والمواطنات الحصول على الدورات التي يرغبون فيها.