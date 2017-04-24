( #تأكد أن #دربك_خضر) تُعّرف بمصطلحات “مقاومة الدوران” و “التماسك على الأسطح الرطبة”

صراحة-الرياض:عرّفت الحملة التوعوية ( #تأكد أن #دربك_خضر) التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن بطاقة كفاءة الطاقة “لإطارات السيارات”، مصطلحات كفاءة الطاقة” و “التماسك على الأسطح الرطبة” للإطارات اللذان يظهران على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.

وقالت الحملة : إن مصطلح “كفاءة الطاقة” يشير إلى مقدار “مقاومة الدوران” في الإطارات حيث أن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ “مقاومة الدوران”. وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين. فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

أما مصطلح “التماسك على الأسطح الرطبة” فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل. ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وتتضمن البطاقة مؤشرين، أحدهما (على اليسار) يبين مستوى كفاءة الطاقة والآخر (على اليمين) يبين مستوى التماسك على الأسطح الرطبة، ويكتب داخل المؤشر مستوى الإطار لكل من تلك الخاصيتين باللغة الإنجليزية.

وتحتوي “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار (Radial, Bias, Diagonal)، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب فيها.

وتماشياً مع ذلك أطلق المركز السعودي لكفاءة حملة بعنوان ( #تأكد أن #دربك_خضر) هدفها التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة للاطارات.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك )

ويعمل البرنامج الذي أطلقته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على العديد من الأجهزة الذكية بهدف تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس التي اعُتمدت من خلال مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في خفض ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات، وذلك من خلال تطبيق يتم تحميله على الأجهزة الذكية ويساعد المستهلك في التحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها .

كما يعمل التطبيق على مسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل المكيفات والثلاجات والغسالات أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع ( (QRالذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق “تأكد”.