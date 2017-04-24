مجلس جامعة جازان يوافق على تعيين 52 معيداً ومعيدة

صراحة-جيزان:رأس معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, اليوم ، مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1438/1437هـ, وذلك بقاعة المجلس بالبرج الإداري للجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وأمين اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح, وعمداء الجامعة .

واتخذ المجلس عددًا من القرارات تضمنت الموافقة على تعيين 52 معيداً من الجنسين، والموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث 30 معيداً ومحاضراً من الجنسين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، والتوصية على تعديل مسمى الأقسام الأكاديمية بالجامعة، بالإضافة إلى إقرار إنشاء مكاتب الخبرة بالجامعة، والموافقة على حالات بعض أعضاء هيئة التدريس من تعاقد واستقالة ونقل خدمات إلى جامعة جازان .

كما وافق مجلس جامعة جازان على أعداد القبول في الجامعة للعام الدراسي القادم 1439/1438هـ، وكذلك الموافقة على التقويم الأكاديمي للعام الجامعي .