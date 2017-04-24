بدء تطبيق نظام ” باشر” لرصد المخالفات المرورية إلكترونياً بطريف

صراحة-طريف:بدأ تطبيق العمل بنظام “باشر” لرصد المخالفات المرورية إلكترونيًا بمحافظة طريف, الذي يتيح لمنسوبي المرور في جميع الإدارات بالمملكة تسجيل المخالفات عن طريق جهاز صغير يشبه الهواتف الذكية من خلال مباشرة رجل المرور للمخالفة ميدانيًا وإدخال بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة بالنظام، عن طريق تصوير المخالفة وربطها بمركز المعلومات الوطني وتسجيلها .

وتشمل المخالفات التي يرصدها “باشر” : ترك المركبة على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها، وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال في المركبة، ورمي المخلفات خارج المركبات أثناء السير، أو وضع شعارات، أو ملصقات تنافي الآداب العامة، أو الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير الفئة المسموح لها، وسير المركبة دون لوحات، حيث يتم رصد المخالفة، ومن ثم إبلاغ صاحب المركبة أو مستخدمها الفعلي برسالة نصية على رقم هاتفه النقال خلال دقائق معدودة، عن تسجيل مخالفة عليه تتضمن الوقت، والتاريخ، ورقم لوحة السيارة، ونوع المخالفة، وتاريخها، ومضمونها، وفقًا للمعلومات.

وتأتي هذه الخطوة نتاجًا للخطط التطويرية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لضبط النظام المروري في شوارع المملكة، والحد من المخالفات المرورية، وخصوصًا تلك المؤثرة على السلامة العامة، علمًا بأنه ما زالت هناك خطوات مستقبلية لتطوير النظام المروري، سواء ما كان فيه تسهيل على طالبي الخدمات المرورية، أو لمتابعة الشارع العام، وما يحيطه من تجاوزات ومخالفات .