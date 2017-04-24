مركز الاتصال الموحد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستقبل البلاغات على مدار الساعة

صراحة-الرياض:يستقبل مركز الاتصال الموحد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1909، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع, مختلف أنواع البلاغات المتعلقة باختصاص عمل الرئاسة العامة بما في ذلك القضايا النوعية التي تشمل (الابتزاز، والجرائم المعلوماتية، والسحر والشعوذة، والخمور)، وغيرها.

ويقوم المركز باستقبال البلاغات في جميع مناطق المملكة، وتمريرها إلى مختلف فروع الرئاسة عن طريق برامج تقنية تضبط مسار العمل، وتسهم في تدوين البلاغات ومتابعتها من قبل مسؤولي الرئاسة للإشراف المباشر على العمل، وضبط آلية الإجراءات المتخذة في كافة القضايا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للرئاسة الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، أن مركز الاتصال الموحد وبعد مرور ما يقارب عام على إطلاقه أثبت فاعلية في الأداء، حيث تم ربطه بنظام أمان الخاص بإدارة العمل الميداني للرئاسة، مشيراً إلى أن هذه البلاغات تمر بعدة إجراءات سعياً لمعالجتها, حيث أن مجموعة من هذه البلاغات تتم معالجتها في الرئاسة، ومنها ما تتم معالجته بالتكامل والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً متانة وقوة الشراكة بين الرئاسة والأجهزة الأمنية في معالجة القضايا التي تستدعي الإحالة.