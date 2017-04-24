الأمير فيصل بن خالد يستعرض جهود الدفاع المدني بالمنطقة

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد حزمي بن شلاش السبيعي, يرافقه عدد من منسوبي الإدارة .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن أبرز فعاليات ومناشط الإدارة التي نفذتها بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة لهذا العام تحت عنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر”، مؤكداً سموه, أهمية نشر دائرة الوعي الوقائي وتأصيل مفاهيم السلامة العامة لدى المجتمع .

وقدّم العميد السبيعي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته الحثيثة لمدني المنطقة، مبيناً أن الإدارة نفذت العديد من البرامج والفعاليات خلال اليوم العالمي للدفاع المدني 1438هـ في منطقة عسير والمحافظات والمراكز التابعة لها، شملت إقامة العديد من المعارض في المولات والمراكز التجارية, ارتادها أكثر من 22 ألف مواطن ومقيم، قدم خلالها أكثر من 199 محاضرة توعوية، وتم نشر حوالي 1375 لوحة توعوية في الميادين ومداخل المدن والمحافظات وغيرها، إلى جانب توزيع أكثر من 225 ألف منشور, تضمنت العديد إرشادات السلامة ونصائح الدفاع المدني .

وفي نهاية اللقاء ، تسلم سمو أمير منطقة عسير نسخة من تقرير اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة عسير بعنوان (الإنجاز بإيجاز).