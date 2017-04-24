ضبط سيارة نقل مواد غذائية مخالفة بمكة المكرمة

صراحة – خالد الحسين : ضبطت بلديه الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم سيارة نقل تابعه لأحد المطاعم كانت في طريقها للدخول إلى مكة المكرمة وهي تحمل كميات كبيره من المنتجات كانت بحاله سيئة بسبب تخزينها ونقلها بطرق عشوائية وتعرضها لدرجات حرارة عاليه .

وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الفرق الميدانية بالبلدية تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على المحلات المخالفة على مدار الساعة خلال هذه الأيام وإزالتها أولا بأول خاصةً وأن مكة المكرمة تشهد ارتفاع في درجات الحرارة مما يستوجب اتباع أقصى طرق حفظ وسلامة المنتجات الغذائية للتأكد من وصول المنتج الغذائي بصورة آمنه وسليمة للمستهلك.

وقال : إن البلدية تلقت بلاغا عن وجود السيارة بنقطة تفتيش الشميسي وعلى الفور شكلت فريقا من المراقبين الصحيين وتم التوجه للموقع وضبط السيارة حيث اتضح بأنها محملة بكميات من المعجنات السبموسك والكبيبة بطريقة غير صحية وتم إعداد المحضر وسحب السيارة إلى مقر البلدية وحجزها ومصادرة جميع المعجنات التي قاربت كميتها (135) كيلو و (9) صناديق وتم إتلافها على الفور وفق الطرق الصحية المتبعة .

وحث رئيس البلدية المواطنين على التعاون مع البلديات في حال وجود مخالفات تضر بالإصحاح البيئي وتشكل خطراً على حياة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الإحياء والمطاعم والمحلات التموينية في مختلف المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية .