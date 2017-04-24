مدني العاصمة المقدسة يدشن حملة ” السلامة الخامسة “

صراحة – نواف العايد : دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ، اليوم ، حملة السلامة الخامسة ، التي تهتم بالكشف على المنشآت الصحية الحكومية والأهلية ، بمشاركة عدد من الجهات المختصة ومنها ” الشؤون الصحية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ” .

وأوضح مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي بن خضران المنتشري أن الحملة تهدف إلى التأكد من الاشتراطات والأنظمة والتعليمات الواردة باللائحة المنظمة للمنشآت الصحية ، وتحقيق معايير اشتراطات السلامة والأمان في المنشآت الصحية ، والتأكد من مدى التزامها بتعليمات ومتطلبات السلامة المطلوبة ، بالإضافة إلى التقليل من معدلات الحوادث والإصابات الناجمة في حال وقوعها لا قدر الله .