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24 أبريل, 2017   2760

مدني العاصمة المقدسة يدشن حملة ” السلامة الخامسة “

2017-04-24_152343

صراحة – نواف العايد : دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ، اليوم ، حملة السلامة الخامسة ، التي تهتم بالكشف على المنشآت الصحية الحكومية والأهلية ، بمشاركة عدد من الجهات المختصة ومنها ” الشؤون الصحية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ” .
وأوضح مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي بن خضران المنتشري أن الحملة تهدف إلى التأكد من الاشتراطات والأنظمة والتعليمات الواردة باللائحة المنظمة للمنشآت الصحية ، وتحقيق معايير اشتراطات السلامة والأمان في المنشآت الصحية ، والتأكد من مدى التزامها بتعليمات ومتطلبات السلامة المطلوبة ، بالإضافة إلى التقليل من معدلات الحوادث والإصابات الناجمة في حال وقوعها لا قدر الله .

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