الدكتور العاصمي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير التعليم

صراحة – فيصل القحطاني : رفع معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الثقة الملكية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير للتعليم، سائلاً الله تعالى بأن يكون عند حسن الظن، ومحل ثقة ولاة الأمر.

وقدم الدكتور العاصمي شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل لبرامج التعليم ومشروعاته التطويرية، متمنياً أن يسهم مع معاليه في تقديم كل ما من شأنه أن يحقق قيمة مضافة للعملية التعليمية والتربوية .

وأشار الدكتور العاصمي إلى أن عالم اليوم متسارع ويتطلب المواكبة والدفع بمخرجات التعليم وبرامجه لينسجم مع تلك التحولات ويسهم بفاعلية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات وزارة التعليم التي ستحقق القيمة المضافة ميدانياً بإذن الله.

من جهة أخرى باشر معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي عمله في مقر الوزارة اليوم، والتقى معاليه عدداً من مسؤولي الوزارة ومنسوبيها.