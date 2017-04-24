وكيل إمارة القصيم يدشن البرنامج التدريبي (توجيه فرق العمل) ضمن مشروع “ريادة”

صراحة – محمد المحسن : دشن وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، أمس الأحد ، بفندق موفنبيك القصيم بمدينة بريدة ، البرنامج التدريبي لمنسوبي إمارة منطقة القصيم تحت بعنوان (توجيه فرق العمل) ، الذي يأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة” ، التي تنظمه الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية ، بالتعاون مع شركة (علم) ، ويستهدف مديري الإدارات بالإمارة ، حيث سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد وكيل الإمارة أن مشروع الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة” انطلق بموافقة كريمة من المقام السامي ، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير العمل بإمارات المناطق في مختلف المجالات (الإدارية والتقنية والبشرية).

وقال الحميدان : إن هذا البرنامج التدريبي الذي جرى تدشينه هو امتدادً لبرامج تدريبية سبق أن تم تنفيذها في المنطقة ، حيث أن البرنامج يهدف أيضاً إلى بناء فرق عمل قوية على أساس رؤية وقيم مشتركة وعلاقات متينة لتحسين النتائج وتحديدها ، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية ، والتغلب على تحديات بيئة العمل كفريق واحد ، وتطبيق مبادئ حل الصراعات داخل الفريق ، وتوجيه أفراد الفريق بفاعلية لتحسين النتائج ، مشيراً إلى أنه سيتبعه برامج لاحقه خلال الأشهر القادمة بمشيئة الله .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة القصيم حمد بن عبدالرحمن الصالحي، أن تدشين وكيل الإمارة لهذا البرنامج ، الذي بلغ عدد الملتحقين فيه 23 متدرباً ، يأتي من منطلق أهميته لمنسوبي الإمارة ، الرقي في مستواهم ومهاراتهم ، حيث سيتلقون بمعارف عديدة منها كيفية بناء فريق عمل فعّال ، وطريقة حل المشاكل كفريق واحد ، ومبادئ تحسين العمل الجماعي ، وخدمة العملاء الداخليين ، والتعريف بعملية الأداء ، وأنظمة التقييم وعملية التوجيه والتحفيز ، التي تنعكس ـ بمشيئة الله ـ بشكل إيجابي في مجال عملهم بإداراتهم ، تحقيقاً لما يخدم مصلحة الوطن ومواطني هذه المنطقة.