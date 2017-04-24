صراحة – خالد الحسين :أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام الجولة (25) بالدوري السعودي للمحترفين التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين .

وأسندت اللجنة لمباراة الهلال والوحدة للحكم الدولي محمد الهويش ، ويساعده الدوليان بدر الشمراني وفهد العمري ، وحسين أبو شاهين حكما رابعا .

ويدير مواجهة الاتحاد والفيصلي الحكم الدولي تركي الخضير ، ويساعده الدوليان فيصل القحطاني وعلي بدوي ، والحكم الرابع رائد الزهراني ، ويحكم مواجهة النصر والشباب الحكم الدولي خالد الطريس ، ويساعده الدوليان عبدالله الشلوي وياسر السلطان ، والحكم الرابع سامي الجريس .

فيما يدير مباراة الرائد والأهلي الحكم الدولي سلطان الحربي ، ويساعده الدوليان محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري ، إلى جانب الحكم الرابع عبدالله النحيت ، أما مباراة القادسية والاتفاق طاقم تحكيم أجنبي سيتم الإعلان عنه لاحقًا والحكم الرابع الدولي فهد العريني .

ويحكم مواجهة الخليج والفتح الحكم الدولي فهد المرداسي ، ويساعده الدوليان خلف زيد وهشام الرفاعي ، والحكم الرابع محمد البريدي ، أما مباراة التعاون والباطن يديرها حكم الساحة الدولي خالد صلوي ، ويساعده الدوليان عبدالعزيز الأسمري وأحمد فقيهي ، والدولي تركي الخضير حكم رابعا .