مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً 8.79 نقطة

صراحة – فيصل القحطاني : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم, مرتفعًا 8.79 نقطة, ليقفل عند مستوى 6,977.54 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 2.34 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 ألف سهم, تقاسمتها أكثر من 66 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الحكير, وتشب, وسلامة, ومجموعة الحكير, وتكافل الراجحي, الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات إتحاد الاتصالات, وعسير, وعذيب للاتصالات, وصناعة الورق, واسمنت اليمامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وزين السعودية, وإتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطاً بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والطيار, وإتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة .

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم, منخفضاً 43.71 نقطة عند مستوى 4,965.14 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.55 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 ألف سهم, تقاسمتها 165 صفقة .