أمين الشرقية : انشاء مركز لرضا المستفيدين

صراحة – خالد الحسين : بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بإنشاء مركزاً لرضا المستفيدين، وذلك بقرار من معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، القاضي بإنشاء مركز تحقيق رضا المستفيدين، يرتبط بالإدارة لعامة لتقنية المعلومات بأمانة الشرقية. يأتي ذلك امتدادا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة، وكذلك توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، القاضية بتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين تطويرا ينسجم وتطلعات قيادتنا الرشيدة وبما يتناسب مع أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في (تصريح صحافي) :. انه ضمن مبادرات أمانة الشرقية في تحقيق مفهوم الأمانة الرقمية، بالإضافة لأهمية الارتقاء بمستوى خدمات المستفيدين و التيسير عليهم و تحقيق الرضا تجاه خدمات الأمانة، أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قرار انشاء مركز تحقيق رضا المستفيدين.

وأضاف: يتولى المركز متابعة المعاملات و الملاحظات الواردة من المستفيدين، و الرفع بتقارير الأعمال و مؤشرات الأداء الخاصة بسرعة التجاوب مع المعاملات بين الإدارات و البلديات.

وأكد الصفيان : أن مركز تحقيق رضا المستفيدين سيشارك في التحسين المستمر لأداء الأعمال والخدمات التي تقدمها الامانة وكافة البلديات للمستفيدين والتميز في العطاء لكافة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى تشديد معالي الأمين على ضرورة المسارعة في البدء في وضع الخطط اللازمة في انشاء المركز بأسرع وقت.

وكانت أمانة الشرقية اطلقت مؤخراً العديد من الخدمات الالكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين، فيما تتجه أمانة المنطقة الشرقية إلى تقديم عدد من الخدمات الالكترونية للتيسير على المستفيدين.