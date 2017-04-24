السعودية للكهرباء تزف اكثر من 600 طالب من خريجي معهد يوسف عبدالله الحماد بالرياض



صراحة – نواف العايد : زفت الشركة السعودية للكهرباء ما يزيد على 600 طالبًا من خريجي معهد يوسف عبدالله الحماد بالرياض، بعد أن أنهوا برامج التدريب الخاصة بهم، وذلك في حفل كبير نظمته الشركة مساء يوم أمس الأحد 23 أبريل 2017م بناديها في الرياض، شرفه الأستاذ عبدالمجيد العبدالله المبارك عضو مجلس الإدارة، والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي ولفيف من أسر الخرجين.

من جانبه أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة في كلمته للخريجين على الفخر الذي يشعر به وجميع مسؤولي ومنسوبي الشركة برؤية نخبة مدربة ومؤهلة على مستوى عال تنضم لقافلة المنتجين بها، مشيرًا إلى أن ذلك لم يأتي من فراغ؛ بل بمجهود نخبة منتقاة من المدربين والمعلمين المخلصين، والذين يقومون بتنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه في معاهد الشركة، وتفاني الخريجين وسعيهم لنهل العلم والخبرات منهم لكي يكونوا عند حسن ظن وطنهم بهم، كما رحب في كلمته بالآباء والأمهات الحاضرين للحفل مقدماً لهم التهنئة على تخرج أبنائهم، ومثمنًا دورهم البارز في دعم مسيرة أبنائهم التعليمية والمهنية ودفعهم نحو مزيداً النجاحات، وصولًا إلى مرحلة التخرج وانخراطهم في ميادين العمل، بأكبر منظومة للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الشيحة في كلمته أن “السعودية للكهرباء” حريصة على التزام منسوبيها بأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة داخل الشركة، معتبراً أن الكادر البشري هو الأغلى والأهم في خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية والمتسقة مع رؤية المملكة 2030، الداعمة للكفاءات والمهارات الوطنية.

في نهاية الحفل قام كل عبدالمجيد المبارك عضو مجلس الإدارة والمهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي بتكريم المتفوقين وتسليمهم الشهادات ودروع وهدايا التفوق، كما قاموا بتكريم مدربي المعهد نظير جهودهم في دعم وتأهيل الطلاب، وتسليم الخريجين شهادات التخرج الخاصة بهم.

يذكر أن الشركة تحتفل سنوياً بتخريج دفعات من الكوادر الفنية الوطنية، وذلك بعد إكمال دراستهم وتدريباتهم التقنية والفنية في معاهدها بالرياض، جدة، أبها والدمام، حيث تعمل على تأهيلهم وتطوير مهارتهم وتزويدهم بالخبرات الحديثة وفقاً لتخصصاتهم المتنوعة في مجال الطاقة الكهربائية.