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24 أبريل, 2017   2806

مستشفى الملك عبدالعزيز يحصل على اعتماد المنشأة الصحية

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صراحة – فيصل القحطاني : حصل مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على شهادة إعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI ) حيث إجتاز المستشفى التقييم الشامل لتحديد مدى التزامهم بمعايير الجودة و السلامة التي وضعها المركز السعودي .
و أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بأن هذا الاعتماد يمثل دافعاً قوياً للمستشفى و ذلك للمضي قدماً في تطبيق المزيد من معايير الجودة و التحسين المستمر لخدماتها الصحية سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الاداري .
و بهذه المناسبة قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة شكره و تقديره لجميع منسوبي مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على جهودهم المتميزة و التي أسهمت بعون الله تعالى في حصول المستشفى على هذا الاعتماد .

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