مستشفى الملك عبدالعزيز يحصل على اعتماد المنشأة الصحية



صراحة – فيصل القحطاني : حصل مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على شهادة إعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI ) حيث إجتاز المستشفى التقييم الشامل لتحديد مدى التزامهم بمعايير الجودة و السلامة التي وضعها المركز السعودي .

و أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بأن هذا الاعتماد يمثل دافعاً قوياً للمستشفى و ذلك للمضي قدماً في تطبيق المزيد من معايير الجودة و التحسين المستمر لخدماتها الصحية سواء على المستوى الطبي أو الفني أو الاداري .

و بهذه المناسبة قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة شكره و تقديره لجميع منسوبي مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على جهودهم المتميزة و التي أسهمت بعون الله تعالى في حصول المستشفى على هذا الاعتماد .