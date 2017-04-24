حملة في الرياض تمنع بيع الدخان في 1612 بقالة .. وتشديد الضوابط على الأسواق الكبيرة



صراحة – محمد المحسن : أطلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، حملة على مستوى العاصمة، تستهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات في التموينات والأسواق المركزية على الدخان والتبغ ومشروبات الطاقة، وذلك من خلال منعها في المحلات التي تقل مساحتها عن 100 متر، وتنظيم عرضها في المحلات الكبيرة، لضمان وضع التحذيرات الصحية في أماكن بارزة للزبائن.

وقال الدكتور فلاح بن عبد الله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، إن الحملة بدأت من خلال قيام فريق متخصص بمسح شامل للمنشآت وتقييمها، وتوقيع أصحابها على تعهدات وتشمل تطبيق لائحة التموينات والأسواق، وآلية بيع الدخان ومشروبات الطاقة وفقاً للاستراتيجية المعدة ذلك.

وبين الدكتور الدوسري إنه تم زيارة وإشعار نحو ثلاثة آلاف منشأة، على أن تنطلق الشهر المقبل، المرحلة الثانية والتي سيتم خلالها تطبيق العقوبات بحق المخالفين للوائح والأنظمة.

ولفت المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض إن الفريق المعني بالحملة زار حتى الآن، أكثر من 2112 بقالة وتموينات، و 397 سوق مركزية، وجرى منع 1612 محل (بقالة) من بيع الدخان، حيث تقع المنشآت التي تمت زيارتها في نطاق 11 بلدية فرعية في العاصمة، ويجري حاليا استكمال الزيارات الميدانية والمسحية للمنشآت الواقعة في نطاق 16 بلدية آخرى.

ودعا الدكتور الدوسري أصحاب المحلات التجارية والتموينات والأسواق الكبرى، إلى الالتزام بالاشتراطات المنظمة لهذه السلع، مشددا على أنه لن يتم التساهل مع أي مخالف، حيث ستطبق كافة العقوبات بكل شدة وصرامة.

وناشد مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، سكان العاصمة إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي محلات أو أسواق وتموينات تخالف الأنظمة من خلال الاتصال على الرقم 940 أو على حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمانة تباشر البلاغات أولا بأول وبشكل فوري.