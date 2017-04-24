سمو ولي ولي العهد يقلد سمو قائد القوات البرية رتبته الجديدة

صراحة – واس : قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالديوان الملكي اليوم صاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدًا للقوات البرية.

وهنأ سمو ولي ولي العهد، سمو قائد القوات البرية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.

من جهته عبر سمو قائد القوات البرية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد على ثقتهم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر مراسم التقليد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.