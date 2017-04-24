الفتح يواجه استقلال خوزستان الإيراني غدًا بدورى ابطال اسيا

صراحة – محمد المحسن : يسعى فريق الفتح إلى تحقيق وصافة المجموعة الثانية عندما يستقبل استقلال خوزستان الإيراني في الدوحة غدا ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وكان استقلال خوزستان فاز ذهابا على الفتح 1-صفر ، ولن تكون المهمة سهله للفتح لأن الفريق الإيراني يملك فرصة التأهل إلى الدور الثاني .

ويحتل فريق الفتح المركز الثالث برصيد 5 نقاط مقابل 7 نقاط لفريق استقلال خوزستان الثاني ،والذي يحتل المركز السابع في الدوري الإيراني .

ويبرز في صفوف الفتح عبدالله العويشير وعلي البليهي وحمدان الحمدان وتوفيق بوحيمد إلى جانب البرازيلي ساندرو مانويل ومواطنه ناثان جونيور وأوكرا والتونسي عبدالقادر الوسلاتي .

وفي مباراة ثانية يلعب فريق الجزيرة الإماراتي الأخير برصيد نقطه مع لخويا القطري المتصدر برصيد 8 نقاط في أبوظبي .