تقني تبوك يبدأ تنفيذ النسخة الثانية لبرنامج ” أتقن “

صراحة – خالد الحسين : بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس , تنفيذ النسخة الثانية لبرنامج ” أتقن ” .

ونوّه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري , بأهمية البرنامج, حيث يمنح المتدربين والمتدربات معارف ومهارات مهنية وتقنية يستعرضها عددٌ من المدربين والمدربات في الوحدات التدريبية المشاركة بمنطقة تبوك .

وأوضح المهندس المطيري, أن البرامج التدريبية تضمنت, برنامج مبادئ صيانة السيارات بالمعهد الصناعي بمحافظة ضباء, والتحق به 22 متدربًا, وبرنامج مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية بالكلية التقنية بتبوك, والتحق فيه 20 متدربًا, وبلغ عدد الملتحقات ببرنامج مبادئ التجميل بالكلية التقنية للبنات بتبوك 25 متدربة .

من جهته, أفاد رئيس مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر محمد العطوي, أن برنامج ” أتقن ” مستمر للأسبوع القادم, حيث أن برامج الأسبوع الثالث والأخير للمرحلة الأولى للبرنامج ستبدأ في موعدها يوم الأحد القادم .